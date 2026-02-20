Terni Stefano Bandecchi | La città ha bisogno di remare dalla stessa parte non di polemisti di professione

Stefano Bandecchi afferma che Terni ha bisogno di unire le forze, non di polemiche sterili. La sua frase nasce dal fatto che la città, in passato, ha sofferto per problemi economici e una cattiva gestione. Bandecchi sottolinea come, grazie agli sforzi dell’amministrazione, siano stati superati anni difficili di crisi e debiti. Ora, l’obiettivo è lavorare insieme per migliorare le condizioni di Terni. Il sindaco afferma che il progresso si costruisce con il contributo di tutti, non con le continue polemiche.

Intervento del primo cittadino: "Siamo tornati ad essere protagonisti rilanciando e lottando sui grandi temi, ad iniziare da quello dell'ospedale" "Gli anni della città abbandonata a sé stessa, soffocata dai debiti, dal dissesto e dalla incapacità amministrativa sono lontani grazie al lavoro della mia amministrazione. Abbiamo cambiato volto a Terni, la città è molto più curata nel verde, nella pulizia, nelle manutenzioni. Abbiamo oltre 20 cantieri aperti del Pnrr, abbiamo riaperto partite importanti come quella del Verdi, abbiamo concluso i lavori del campo scuola, abbiamo speso decine di milioni per le scuole e le palestre, e tutto questo senza fare un centesimo di debito, senza accendere nuovi mutui.