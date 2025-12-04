Rimpatriato un 46enne con precedenti

MORTARA (Pavia) Alle spalle aveva numerosi precedenti penali e, in quanto irregolare, sul suo capo pesava una possibile espulsione che da ipotetica è diventata effettiva. Un quarantaseienne algerino è stato espulso dal territorio italiano dopo l’ultimo servizio “ad alto impatto” che ha interessato Mortara e che è stato effettuato dalla polizia di Stato in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della questura di Pavia e la polizia locale del centro lomellino. A carico dell’uomo, è stato appurato durante i controlli, pendeva già un ordine di espulsione emesso dal prefetto di Pavia per la sua posizione di irregolare sul territorio italiano aggravata dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

