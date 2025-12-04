Monza modella aggredita sul treno | il 26enne responsabile rimpatriato con scorta internazionale

Il giovane gambiano, irregolare, espulso dopo l'aggressione avvenuta il 3 novembre ai danni di una modella brasiliana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monza, modella aggredita sul treno: il 26enne responsabile rimpatriato con scorta internazionale

Milano, modella brasiliana aggredita in treno, espulso il responsabile con un volo con scorta internazionale - Il 26enne gambiano era stato trattenuto al Cpr di Torino su disposizione della Procura di Monza, dopo l’aggressione di cui si era reso responsabile ai danni della giovane modella, sul treno Ponte San ... msn.com scrive

Monza, modella aggredita sul treno: il 26enne responsabile rimpatriato con scorta internazionale - È stato riportato in Gambia il 26enne responsabile della violenta aggressione avvenuta lo scorso 3 novembre su un treno regionale diretto a Milano Porta Garibaldi. Riporta msn.com

Modella brasiliana aggredita sul treno ad Arcore: "Ho temuto che mi ammazzasse". Denunciato 26enne - L'uomo, identificato dai carabinieri, è accusato di lesioni personali aggravate ora si trova in un centro permanenza per i rimpatri di Torino ... Scrive rainews.it

