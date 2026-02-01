Aperto l’anno dell’Accademia con una serata ricca di eccellenze

La Delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina ha dato il via all’anno con una serata dedicata alle eccellenze gastronomiche. L’evento si è svolto presso il ristorante La Caveja del Gallo, dove i partecipanti hanno potuto assaporare piatti di alta qualità in un’atmosfera conviviale. La serata ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo di incontri e iniziative pensate per valorizzare le tradizioni culinarie della zona.

Il nuovo anno della Delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell' Accademia Italiana della Cucina si è aperto la scorsa settimana con una serata all'insegna dell'eccellenza gastronomica presso il ristorante La Caveja del Gallo. Sotto la guida dello chef Andrea Aiello, bolognese di nascita ma con un bagaglio di esperienze internazionali, la cena ha offerto un viaggio sensoriale che ha saputo coniugare le radici del territorio con tecniche contemporanee. La serata si è conclusa con la tradizionale consegna da parte del Delegato Andrea Stanzani del gagliardetto e del piatto accademico allo staff del locale, un gesto che suggella il legame tra l'istituzione e i ristoratori che ne interpretano i valori.

