Al volante con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite provoca un incidente | 43enne denunciato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CUPRAMONTANA – Nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri negli ultimi giorni festivi, i carabinieri di Fabriano sono intervenuti nel territorio comunale di Cupramontana la sera di Natale per un incidente che ha coinvolto due auto. Ricostruita la dinamica dello scontro, i militari hanno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

