Ladri nel parcheggio di Campostaggia Tante segnalazioni dei cittadini
Due uomini sono stati colti sul fatto mentre svaligiavano le auto nel parcheggio di Campostaggia, causando paura tra i residenti. Molti cittadini hanno segnalato di aver subito furti o tentativi di furto negli ultimi giorni, alcuni con dettagli precisi sui veicoli presi di mira. Una residente ha raccontato di aver visto un gruppo di persone aggirarsi con fare sospetto intorno alle vetture in pieno pomeriggio.
Allarme furti a Poggibonsi. Il verificarsi di certe situazioni, lascia pensare in questi termini alcuni tra i cittadini che si sono rivolti a La Nazione per evidenziare il problema. Episodi rilevati sempre in pieno giorno, nei confronti di auto in sosta, sia in via Borgaccio – e quindi in un quartiere del centro della città, con le attività commerciali e l’ordinario transito di veicoli – sia al parcheggio che è al servizio di utenti e visitatori dell’ospedale di Campostaggia. Gli ignoti prendono di mira le vetture spaccando i vetri con l’intento di sottrarre i materiali che si trovano nelle macchine stesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Pronto intervento“ del Comune. Grazie alle segnalazioni dei cittadini. Pulite le zanelle di tante strade
Questa mattina il Comune ha annunciato di aver concluso diversi lavori di pulizia in tutte le strade della città.
Raccolta dei rifiuti: oltre 1700 segnalazioni dei cittadini fanno scattare l'indagine di Atersir su Iren
Atersir, l’ente regionale per i servizi idrici e rifiuti in Emilia Romagna, ha avviato un’indagine nei confronti di Iren.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ladri nel parcheggio di Campostaggia. Tante segnalazioni dei cittadini; Lascia l'auto nel parcheggio e dopo due ore non la trova più: torna l'incubo furti a Vasto; Furti di auto del personale ospedaliero, nuova richiesta di controlli più efficaci; Lite nel parcheggio del fast food. Fermati due giovani: erano armati.
Taurano, scopre i ladri nel giardino di casa e li mette in fuga: indagano i CarabinieriTAURANO- Arriva a casa e scopre due soggetti con volto travisato da passamontagna, pronti a colpire ma messi in fuga pero’ dal suo arrivo. E’ quello che e’ avvenuto nella serata di ieri a Taurano, poc ... irpinianews.it
Alliste, ladri in azione nel cimitero: rubate le porte delle cappelleNei giorni scorsi alcuni ladri hanno colpito il cimitero comunale di Alliste, portando via diverse porte metalliche dalle cappelle private. Approfittando delle ore notturne, i malviventi hanno ... leccesette.it
LADRI Lascia l'auto nel parcheggio e dopo due ore non la trova più: torna l'incubo a Vasto Numerosi episodi: https://cityne.ws/jJIba - facebook.com facebook