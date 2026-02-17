Due uomini sono stati colti sul fatto mentre svaligiavano le auto nel parcheggio di Campostaggia, causando paura tra i residenti. Molti cittadini hanno segnalato di aver subito furti o tentativi di furto negli ultimi giorni, alcuni con dettagli precisi sui veicoli presi di mira. Una residente ha raccontato di aver visto un gruppo di persone aggirarsi con fare sospetto intorno alle vetture in pieno pomeriggio.

Allarme furti a Poggibonsi. Il verificarsi di certe situazioni, lascia pensare in questi termini alcuni tra i cittadini che si sono rivolti a La Nazione per evidenziare il problema. Episodi rilevati sempre in pieno giorno, nei confronti di auto in sosta, sia in via Borgaccio – e quindi in un quartiere del centro della città, con le attività commerciali e l’ordinario transito di veicoli – sia al parcheggio che è al servizio di utenti e visitatori dell’ospedale di Campostaggia. Gli ignoti prendono di mira le vetture spaccando i vetri con l’intento di sottrarre i materiali che si trovano nelle macchine stesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ladri nel parcheggio di Campostaggia. Tante segnalazioni dei cittadini

