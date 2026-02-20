Terni boom di spettatori | Brignano supera i 5.300 biglietti

A Terni, il concerto di Brignano ha riscosso grande successo, con oltre 5.300 biglietti venduti. La serata ha attirato un pubblico molto vario, proveniente anche da fuori città, desideroso di assistere allo spettacolo dal vivo. Il PalaTerni si è riempito in fretta, dimostrando quanto il teatro e la comicità siano ancora molto amati. La grande affluenza ha portato a un’atmosfera vivace, che ha coinvolto tutti i presenti. La serata ha confermato il ruolo di Terni come centro culturale del centro Italia.

PalaTerni: Un Successo di Presenze che Ridefinisce il Panorama Culturale del Centro Italia. Terni si conferma una destinazione di primo piano per l'intrattenimento nazionale. Il PalaTerni ha registrato un notevole afflusso di pubblico con il comico Enrico Brignano, che ha praticamente esaurito i biglietti per le sue date dello spettacolo 'Bello di mamma', mentre la prevendita per i concerti di Gigi D'Alessio e Gianni Morandi prosegue a ritmo sostenuto. Questo risultato consolida la struttura come un punto di riferimento per eventi culturali e sportivi nel cuore dell'Italia. Brignano Conquista Terni: Un Fenomeno di Presenze.