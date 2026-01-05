Cinema boom di spettatori | Grazie a Zalone e film d’essai

Nel periodo natalizio, le sale cinematografiche italiane hanno registrato un aumento significativo di spettatori. Questo afflusso è stato sostenuto sia dai tradizionali film natalizi e dal nuovo successo di Checco Zalone, sia da pellicole più impegnate e d’essai. Un segnale di rinnovato interesse per il cinema, che dimostra come il grande schermo continui a rappresentare un’occasione di svago e riflessione per il pubblico italiano.

La magia del grande schermo a Natale diventa più grande e quest’anno lo è ancora di più: le sale si sono riempite come non accadeva da tempo, per i classici film natalizi, quelli dal successo annunciato, come l’ultimo lavoro di Checco Zalone, ma anche per altre pellicole, più impegnate, che hanno attirato tantissimi spettatori. E le feste non sono ancora finite. "Il Natale è andato bene – spiega Alberto Beltrani, di Cinemaincentro, il circuito che gestisce la programmazione del Mariani a Ravenna, del Sarti e dell’Italia a Faenza e del Centrale a Imola – anche se le sale d’essai, in generale, non hanno goduto della grande affluenza a film come ‘ Buen Camino ’ di Zalone, il più visto dei film natalizi con parecchio stacco rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

