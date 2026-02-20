Teodorico il Grande | il mistero della sua corte svelato a Galeata

Teodorico il Grande, re dei Goti, ha lasciato un segno profondo nella storia italiana, e questa volta il suo passato torna alla luce grazie a un nuovo studio archeologico. La scoperta di reperti e documenti presso un sito a Galeata ha svelato dettagli inediti sulla sua corte e sulle relazioni con i nobili locali, portando alla luce aspetti finora sconosciuti del suo regno. La ricerca ha rivelato anche oggetti preziosi appartenuti ai membri della sua cerchia, che sono ora visibili in una mostra temporanea.

Teodorico il Grande rivive a Galeata: un libro e reperti svelano il mito del re goto. La figura di Teodorico il Grande, re dei Goti che governò l’Italia nel VI secolo, torna al centro della scena a Galeata, in provincia di Forlì-Cesena. Domenica 22 febbraio, presso il Museo Civico “Mons. Domenico Mambrini” di Pianetto, verrà presentato il libro “Una carrozza tutta d’oro. La leggenda di Teodorico da Ravenna ai mari del Nord” di Paola Novara, un’indagine sulla vita del sovrano, il suo legame con la Romagna e la genesi del mito che lo avvolge, arricchita dalla mostra di reperti archeologici provenienti dalla necropoli gota di Santa Sofia.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Un viaggio nella leggenda di Teodorico il Grande, a Galeata la presentazione del libro di Paola Novara Leggi anche: Galeata, 340mila euro alla villa di Teodorico Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Altro grande successo dei Comitati di quartiere, sono in corso i lavori per l'installazione di ulteriore videosorveglianza alla Stazione Tiburtina, vedete i lavori in corso tra Via Arduino, Via Pietro l'Eremita, Piazza delle Crociate, Via Teodorico e Via della Lega Lo - facebook.com facebook