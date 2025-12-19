Galeata 340mila euro alla villa di Teodorico

È stato siglato un importante accordo tra il Comune di Galeata e la Soprintendenza per tutelare e valorizzare la Villa di Teodorico, un patrimonio storico di grande rilevanza. Con un investimento di 340mila euro, sarà avviato un intervento mirato a garantire la messa in sicurezza, la fruizione e la valorizzazione di questa suggestiva testimonianza del passato, contribuendo a rafforzare l’identità culturale del territorio.

È stato firmato l'accordo tra il Comune di Galeata e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'intervento di messa in sicurezza, la fruizione e la valorizzazione della Villa di Teodorico nell'area del Pantano-Saetta. Si tratta di un'area archeologica di notevole interesse storic- culturale, che reca i resti di un elegante edificio tardo-antico riconducibile alla figura del re Teodorico. L'accordo prevede che la Soprintendenza metta a disposizione 340.000 euro per un progetto che prevede la musealizzazione del settore residenziale e di rappresentanza della villa, che conserva prestigiosi ambienti pavimentati a mosaico di grande pregio, portati alla luce negli ultimi dieci anni dagli operatori dell'Università di Parma, titolare dello scavo archeologico.

