Sfondano la vetrina di un supermercato con una macchina e portano via la cassaforte | caccia ai ladri

Un altro furto con spaccata ai danni di un supermercato: questa volta è toccato al Famila di via Bernini, dove una delle vetrine è stata sfondata utilizzando una macchina come ariete. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma i ladri sono riusciti a portare via una cassaforte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

