A San Valentino i ladri sfondano una parete rubano scappano | furto al centro commerciale di Nichelino

Durante la notte tra sabato e domenica, i ladri hanno sfondato una parete al centro commerciale I Viali di Nichelino, in via dei Cacciatori, e hanno rubato diversi oggetti. Approfittando dell’oscurità e dell’assenza di clienti, sono entrati nel negozio poco prima delle tre e sono fuggiti con la refurtiva. La vicenda si è verificata proprio durante la festa di San Valentino, quando il centro commerciale era deserto.

Nuovo colpo dei ladri al centro commerciale I Viali di Nichelino, in via dei Cacciatori. Hanno colpito intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica 15 febbraio 2026, approfittando del buio e dell’assenza di persone nei paraggi. Con ogni probabilità, la banda era composta da diverse persone. Non è chiaro come siano entrate all’interno del centro commerciale. Forse erano tutti molto esperti e sono riusciti a calarsi dal tetto, sapendo bene dove andare per accedere agli spazi interni. Sicuramente, sono riusciti a intrufolarsi in un negozio di vestiti. Qui, hanno sfondato una parete in cartongesso, accedendo così a un vicino negozio di telefonia, dove avrebbero rubato.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nella notte, un furto è avvenuto all’interno di un centro commerciale, dove dei malviventi si sono calati dal tetto attraverso un condotto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.