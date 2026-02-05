Accoltella la ex e poi tenta il suicidio | arrestato 33enne a Caserta

La Polizia di Caserta ha arrestato un uomo di 33 anni, residente in provincia di Napoli, dopo aver accoltellato la ex e aver tentato il suicidio. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il sospetto. La donna è stata portata in ospedale, mentre l’uomo è stato portato in caserma.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di ieri, un uomo d i 33 anni, residente in provincia di Napoli, per il reato di tentato femminicidio. Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno sono interventi in seguito alla richiesta di un'ambulanza, in zona Ischitella, individuando, in prossimità di un'auto ferma sul ciglio della strada, una coppia di ragazzi e, in particolare, una giovane donna di 24 anni, gravemente ferita da arma da taglio. È emerso che l'uomo, ex fidanzato della donna, dopo una lite legata alla fine della loro relazione, aveva colpito più volte la ragazza con un coltello da cucina, ferendola gravemente, per poi autoinfliggersi una coltellata nella zona dello sterno.

