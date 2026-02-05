Caserta accoltella l’ex fidanzata e poi tenta il suicidio | arrestato 33enne

Una lite tra ex fidanzati a Caserta si è conclusa con una ragazza di 24 anni ferita gravemente. L’uomo, un 33enne, le ha sferrato un colpo con un coltello e poi ha tentato di togliersi la vita. Ora si trova in ospedale, mentre lui è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. La vicenda è ancora sotto shock e gli inquirenti stanno cercando di chiarire i motivi dell’aggressione.

Una ragazza di 24 anni è stata ferita gravemente con un coltello dopo una lite. L'uomo è accusato di tentato femminicidio Un uomo di 33 anni, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia di Caserta con l'accusa di tentato femminicidio. L'intervento è scattato in seguito alla richiesta di un'ambulanza del 118 in zona Ischitella, nel territorio di Castel Volturno. Sul posto, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di pubblica sicurezza hanno trovato, accanto ad un'auto ferma sul ciglio della strada, una giovane donna di 24 anni gravemente ferita.

