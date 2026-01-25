Tenta di lanciarsi sotto un treno in corsa salvato dai passeggeri

Un uomo di 36 anni di Afragola, sconvolto, si trovava sulla banchina della stazione di Sessa Aurunca, quando è stato notato da alcuni passeggeri. In un momento di grave crisi, ha tentato di lanciarsi sotto un treno in corsa, ma è stato prontamente salvato grazie all’intervento dei presenti. L’accaduto evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza e di prestare attenzione a chi si trova in difficoltà.

Vagava sulla banchina con un'aria sconvolta, un 36enne di Afragola quando è stato notato da alcuni passeggeri in attesa del treno alla stazione ferroviaria di Sessa Aurunca.Un diagio che da lì a poco si sarebbe trasformato in tragedia. Era in transito un treno e l'uomo ha oltrepassato la linea.

