30enne tenta un gesto estremo ad Alta Val Tidone vicino Piacenza salvato in extremis dai carabinieri

Un giovane di 30 anni ha tentato di togliersi la vita ieri ad Alta Val Tidone, vicino Piacenza. I carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti in fretta e sono riusciti a bloccare il suo gesto in extremis. Attualmente, il ragazzo è sotto sorveglianza, ma sta bene. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti della zona.

È stato evitato un possibile gesto estremo grazie a un intervento coordinato tra carabinieri e personale sanitario nel territorio comunale di Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza. Un giovane operaio di 30 anni, in evidente stato di sofferenza, è stato soccorso e affidato alle cure del 118 dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 6 febbraio 2026, quando la collaborazione tra le forze dell'ordine e i sanitari ha permesso di garantire assistenza immediata e prevenire conseguenze più gravi. Operaio tenta un gesto estremo ad Alta Val Tidone L'intervento è scattato dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112.

