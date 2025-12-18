Cecilia Borchiellini, talento emergente della Scuola Basket Arezzo, debutta con la nazionale Under16. Convocata al raduno al centro olimpico di Roma, vive un momento storico per il club, rappresentando un traguardo importante per la crescita del settore giovanile. La sua presenza testimonia l’eccellenza del vivaio aretino e apre nuove prospettive per il futuro del basket locale.

© Lanazione.it - Cecilia Borchiellini della Sba convocata al raduno della nazionale Under16

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Storica convocazione per la Scuola Basket Arezzo. Cecilia Borchiellini è rientrata tra le diciotto giovani cestiste che, da sabato 27 a martedì 30 dicembre, sono state chiamate al raduno della nazionale giovanile Under16 al centro olimpico di Roma, diventando così la prima atleta della società aretina a vivere le emozioni di indossare l’azzurro. Il ritiro sarà scandito da una serie di sedute di allenamento tenute da coach Giovanni Lucchesi dove le più promettenti ragazze italiane nate tra il 2010 e il 2012 avranno modo di giocare insieme e di confrontarsi in un contesto di alto livello tecnico, vivendo un’importante esperienza di crescita sportiva e personale in vista dei futuri impegni ufficiali della nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nazionale U.16, al 27 al 30 dicembre 2025 le Azzurrine di coach Lucchesi si raduneranno presso il CPO Giulio Onesti di Roma Le Convocate TERESA BENDI 2012 CECILIA BORCHIELLINI 2012 AURORA CALAMITA 2010 THOMACIA CARRARINI 2010 LU - facebook.com facebook