Jannik Sinner ha perso contro il giovane Mensik nei quarti dell'Atp di Doha, interrompendo la sua serie di vittorie. Il match si è concluso in tre set, con Mensik che ha sfruttato alcune imprecisioni dell’azzurro. Sinner ha tentato di reagire nel terzo set, ma non è riuscito a ribaltare la situazione. Il torneo si ferma qui per il tennista altoatesino, che aveva iniziato la competizione con buone aspettative. La sua eliminazione apre nuove possibilità per il prossimo appuntamento.

DOHA – Ko di Jannik Sinner al torneo Atp di Doha. La corsa di Jannik si ferma ai quarti di finale. Il 24enne, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, cede al ventenne ceco Jakub Mensik, numero 16 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-3), 2-6, 6-3 in due ore e 11 minuti. Era la prima sfida in carriera tra i due. Una bella delusione per Sinner, che tornava in campo dopo la sconfitta nella semifinale degli Australian Open. Mensik affronterà in semifinale il francese Arthur Fils, numero 40 del mondo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tennis, Atp Doha: Sinner eliminato ai quarti da Mensik

Sinner shock agli Atp Doha 2026: fuori ai quarti contro MensikJannik Sinner è stato eliminato agli Atp Doha 2026 a causa di una sconfitta inattesa contro Jakub Mensik.

ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurroCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato i quarti di finale all’ATP di Doha 2026, dopo aver superato i rispettivi avversari negli ottavi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.