Sinner shock agli Atp Doha 2026 | fuori ai quarti contro Mensik

Agli Atp Doha 2026 Jannik Sinner crolla a sorpresa contro Jakub Mensik. Il ceco, 16esimo nella classifica mondiale, passa così in semifinale e affronterà il francese Arthur Fils, mentre il tennista altoatesino torna a casa rabbuiato e con tanto da pensare. Finisce in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3 per Mensik. Sinner riprende a essere sé stesso solo nel secondo parziale, poi il buio. Sotto shock i tifosi a casa e quelli che hanno assistito al match sul campo in cemento del Khalifa International Tennis and Squash Complex. Contro ogni pronostico, il risultato arriva a due giorni dalla sessione di pesca a cui Sinner ha partecipato insieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

