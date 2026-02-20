teheran annuncia una bozza di accordo per gli usa entro 2 3 giorni

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha comunicato che entro due o tre giorni sarà pronta una bozza di accordo con gli Stati Uniti. La decisione arriva dopo settimane di negoziati intensi che hanno coinvolto anche altri paesi. Araghchi ha precisato che il documento potrebbe includere nuovi compromessi sulle restrizioni nucleari. La notizia alimenta le speranze di un progressivo riavvicinamento tra le due nazioni. Nei prossimi giorni, si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che una bozza di accordo per gli Stati Uniti sarà "pronta entro due o tre giorni". "Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile accordo ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronto e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnato a Steve Witkoff", ha dichiarato Araghchi in un'intervista pubblicata online nel programma Morning Joe della rete televisiva statunitense Msnbc. New York Times: "Da Trump nessuna spiegazione chiara sul perché attaccare l'Iran" Donald Trump valuta le sue opzioni per l'Iran ma finora non ha fornito spiegazioni né sul perché attaccare e perché farlo proprio ora.🔗 Leggi su Feedpress.me

