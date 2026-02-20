Tasse comunali a Catania via alla rottamazione quinquies

Il consiglio comunale ha accolto la richiesta presentata dai consiglieri Bruno Brucchieri, Orazio Grasso e Simona Latino "Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per aver accolto la richiesta presentata da me e dai colleghi Orazio Grasso e Simona Latino di adesione alla cosiddetta 'rottamazione quinquies', una misura che rappresenta un’opportunità concreta per molti cittadini e imprese del nostro territorio". Lo dichiara Bruno Brucchieri, consigliere comunale di Catania del gruppo Mpa-Grande Sicilia. "La proposta – prosegue Brucchieri - presentata è nata dall’ascolto delle difficoltà economiche che ancora oggi molte famiglie e attività produttive si trovano ad affrontare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

