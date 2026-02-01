Tasse comunali a Bari la proposta del centrodestra | Sì alla rottamazione

Questa mattina i consiglieri di centrodestra al Comune di Bari hanno presentato una mozione per chiedere di semplificare il pagamento di multe e tasse comunali. La proposta mira a introdurre una sorta di rottamazione, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale sui cittadini e facilitare il pagamento delle somme dovute. La mozione è stata firmata da tutti i rappresentanti del centrodestra in consiglio comunale, che ora attendono una risposta dall’amministrazione.

I consiglieri di centrodestra al Comune di Bari hanno firmato una mozione urgente per chiedere “la definizione agevolata di multe e tasse comunali”. La richiesta riguarda un provvedimento della legge di Bilancio 2026 del Governo, che consente agli Enti Locali di “deliberare l’introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi”. Quali sarebbero le conseguenze sulla tassazione? Il centrodestra chiede alcune misure da applicare in un regolamento. Tra queste, l'inclusione “dei carichi affidati alla riscossione o notificati tramite accertamenti esecutivi sino al 31 dicembre 2025” e l'applicazione della misura a “Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale, Imposta di Soggiorno e alle entrate extra-tributarie (ad esempio sanzioni amministrative, canoni e rette)”.🔗 Leggi su Baritoday.it

