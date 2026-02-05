Tassa di soggiorno a Napoli Conte | Comunicare per tutelare
Da oggi si fa più dura per i turisti che scelgono Napoli come meta. Il dibattito sulla tassa di soggiorno si accende, mentre le autorità cercano di trovare un equilibrio per tutelare il turismo senza gravare troppo sui visitatori. La questione divide cittadini e operatori, ma la priorità resta mantenere viva la città.
Turismo consapevole e tassa di soggiorno a Napoli. Il dibattito sull’aumento della tassa di soggiorno a Napoli si inserisce in un momento delicato per il turismo cittadino, sempre più protagonista dello sviluppo economico locale. Tra posizioni critiche e aperture pragmatiche, emerge una visione che invita a superare lo scontro e a ragionare in termini di sostenibilità e futuro. Secondo Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania e CEO di Worldtours, l’aumento di un euro non deve essere visto come un peso per il visitatore, ma come un’occasione per rafforzare il legame tra chi visita la città e chi la vive ogni giorno. 🔗 Leggi su Parlami.eu
