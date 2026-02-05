Tassa di Soggiorno a Napoli Conte Wordtours | Meglio un euro in più che finire recintati come la Fontana di Trevi

L’aumento di un euro alla tassa di soggiorno a Napoli continua a far parlare gli operatori del settore. Molti criticano questa scelta, anche se alcuni sostengono che sia meglio pagare un euro in più piuttosto che rischiare di finire recintati come la Fontana di Trevi. La questione divide gli albergatori e le associazioni di categoria, mentre le decisioni si susseguono senza trovare un accordo unanime.

L’ulteriore aumento di un euro alla tassa di soggiorno per le permanenze a Napoli continua a far discutere gli operatori del settore. Tra quanti sono critici verso l’ipotesi e quelli che invece la ritengono necessaria, emerge la voce di Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania e ceo della Worldtours, che invita a guardare il ‘problema’ come un’opportunità di coinvolgere il turista nella tutela di ciò che sta apprezzando. E per farlo ci vuole chiarezza su dove finirà quell’euro e una buona dose di comunicazione da rivolgere a chi quell’euro alla fine si troverà a pagarlo. “Onde evitare che questo possa sembrare l’ennesimo atto volto a spremere il turista in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, in questa lunga transizione da cenerentola del turismo mondiale a realtà consolidata e attrattiva costantemente, è bene che queste azioni vengano misurate anche sul sentiment dei visitatori”, commenta Conte.🔗 Leggi su Ildenaro.it

