Tar Puglia sotto assedio | +32% ricorsi nel 2025 carta docente

Il Tar Puglia ha visto un incremento del 32% dei ricorsi nel 2025, principalmente legati alla richiesta di bonus per la formazione degli insegnanti. La causa principale riguarda le controversie sulla distribuzione delle risorse e le modalità di accesso alla “carta del docente”. Nei tribunali arrivano molte richieste di chiarimenti e contestazioni sulla validità delle domande presentate. La crescita dei ricorsi mette sotto pressione il sistema giudiziario e le istituzioni scolastiche.

Giustizia Amministrativa sotto Pressione: Il Tar Puglia registra un’impennata di ricorsi, boom per la “carta del docente”. Bari – Un aumento del 31,9% dei ricorsi amministrativi nel 2025 ha messo a dura prova il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. L’impennata, emersa dalla relazione annuale del Tar, è trainata da un’ondata di contenziosi legati alla cosiddetta “carta del docente”, il bonus per la formazione del personale scolastico, ma coinvolge anche settori come gli appalti pubblici e le energie, evidenziando una crescente complessità delle sfide legali affrontate dalla regione. Un Contenzioso in Crescita: Numeri e Tendenze.🔗 Leggi su Ameve.eu La relazione 2025 del Tar Puglia: "Contenziosi in aumento". Boom di ricorsi per carta del docenteLa relazione 2025 del Tar Puglia segnala un aumento dei contenziosi, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. La carta del docente. I prof vincono al TarLa recente sentenza del Tribunale della Spezia ha riconosciuto la legittimità dei fondi della carta del docente. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. TeleRama. . Appalti e energie rinnovabili: aumentano i contenziosi amministrativi. L'ha dichiarato oggi il presidente del Tar Puglia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Domani la cerimonia a Lecce. Diretta su Telerama dalle 9.30. - facebook.com facebook Tar Puglia, in un anno contenzioni aumentati del 30%. E a Bari 600 cause sulla carta docente per precari x.com