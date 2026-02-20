La relazione 2025 del Tar Puglia | Contenziosi in aumento Boom di ricorsi per carta del docente

La relazione 2025 del Tar Puglia segnala un aumento dei contenziosi, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. La causa principale sono i ricorsi legati alla carta del docente, che hanno visto un’impennata del 30%. Molti insegnanti contestano le decisioni sulla distribuzione delle risorse, presentando più ricorsi presso i tribunali amministrativi. Nel settore degli appalti pubblici, le controversie sono diventate più frequenti, mentre le questioni legate alle energie rinnovabili continuano a crescere. La situazione richiede attenzione da parte delle autorità competenti.

Il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, Spagnoletti: "Crescita significativa nel corso dell'ultimo anno, sia nel settore degli appalti sia in quello delle energie rinnovabili" "Il contenzioso è cresciuto significativamente nel corso dell'ultimo anno, sia nel settore degli appalti sia in quello delle energie rinnovabili". Ad affermarlo è stato il presidente del Tar Puglia, Leonardo Spagnoletti, intervistato dai giornalisti a margine della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale di Bari. Lo riporta l'Adn Kronos.