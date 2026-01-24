Crans Montana perché Jacques Moretti è stato liberato? La cauzione bassa pagata dall' amico anonimo e il rischio di fuga

Jacques Moretti è stato recentemente liberato dopo 13 giorni di custodia cautelare. La decisione è stata presa dal Tribunale cantonale del Vallese, che ha revocato la misura restrittiva, motivata dalla cauzione bassa pagata da un amico anonimo e dal rischio di fuga. La vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso, con ulteriori sviluppi da seguire.

Libero. Dopo 13 giorni di custodia cautelare in carcere, Jacques Moretti torna a casa. Il Tribunale cantonale delle misure coercitive del Vallese ha revocato la misura imposta a al gestore del Constellation, indagato insieme alla moglie Jessica per l’incendio di Capodanno, nel quale sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Ieri una breve audizione prima della decisione sulla quale il Tribunale si era riservato lo scorso 9 gennaio, dopo la richiesta della procura che, considerando concreto il pericolo di fuga, aveva chiesto il carcere per l’uomo. Mentre per la moglie si era limitata a invocare l’obbligo di firma quotidiano e il divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Crans Montana, Jacques Moretti “senza redditi”: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da un “caro amico” che vuole restare anonimoJacques Moretti, residente a Crans-Montana, risulta senza redditi e con immobili ipotecati.

Crans-Montana, un "caro amico" pronto a pagare la cauzione di Moretti: «Jacques non ha redditi». Il benefattore anonimoA Crans-Montana, un benefattore anonimo si offre di coprire la cauzione di Moretti, dichiarando che Jacques non ha redditi sufficienti.

