Armi a scuola e violenza Meloni | Ci stiamo lavorando Sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro metaldetector nelle scuole a rischio e misure per minori stranieri

Il governo italiano si prepara ad adottare un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni per i genitori e misure specifiche per le scuole a rischio. Tra le proposte, l’installazione di metal detector e interventi per i minori stranieri, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche. Il testo, atteso al Consiglio dei ministri, mira a rispondere alle preoccupazioni sulla violenza e sulla presenza di armi a scuola.

Il pacchetto sicurezza è atteso al Consiglio dei ministri, forse già nei prossimi giorni. La Lega continua a spingere perché il disegno di legge venga trasformato in decreto: l’obiettivo è far valere l’urgenza delle misure rivolte ai minori, rendendo così immediatamente applicabili alcune norme. All’interno della maggioranza, è soprattutto la Lega a insistere per una conversione immediata in decreto, spingendo sulla necessità di interventi rapidi nei confronti dei più giovani. Alcune delle disposizioni previste, infatti, richiederebbero applicazione immediata per rispondere a situazioni giudicate urgenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo La Spezia, Floridia (M5S) critica il Ministro: “Metaldetector nelle scuole? Inutili senza investimenti e risorse”

Dopo l’incidente di La Spezia, si riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. La critica si focalizza sulla proposta di utilizzare metal detector, ritenuti inutili senza adeguati investimenti in risorse e personale. Le dichiarazioni del ministro Valditara, evidenziate da alcuni rappresentanti politici, sollevano interrogativi sull’efficacia delle misure adottate e sull’attenzione costante alla prevenzione della violenza giovanile.

Intervista a Cristina Costarelli, dirigente e presidente dell'Anp Lazio: "Serve uno strumento che impedisca alle armi di entrare a scuola. Nessuno ha mai potuto perquisire gli studenti, chiedere di aprire uno zaino spetta alla polizia"