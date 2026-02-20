Sventato colpo ad azienda orafa Ladri rubano quattro mezzi I carabinieri li mettono in fuga
I ladri hanno tentato di svaligiare un'azienda orafa, ma sono stati fermati dai carabinieri di Sansepolcro. Durante il furto, hanno rubato quattro veicoli usati per il colpo. Gli agenti, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccare i ladri e a recuperare i mezzi. Nei minuti successivi, i veicoli sono stati trovati in Toscana, a pochi chilometri dal luogo dell’assalto. La rapida azione dei militari ha impedito che il furto andasse a buon fine. Le indagini continuano per identificare i responsabili.
Veicoli rubati sul versante umbro della vallata e ritrovati a distanza di appena poche ore su quello toscano, grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, che in questa maniera sono riusciti a sventare anche un possibile colpo. Si tratta di tre furgoni e di una utilitaria, in dotazione a due ditte di autotrasporti con sedi nell’area industriale compresa tra Città di Castello e San Giustino: i rispettivi proprietari non si erano ancora accorti della mancanza di quei mezzi che erano stati parcheggiati la sera precedente e che sono stati prelevati intorno alla mezzanotte fra mercoledì e ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Rubano un furgone e svaligiano una sala slot: colpo sventato dai carabinieriNelle prime ore di venerdì 9 gennaio, i carabinieri di Fiorenzuola sono intervenuti prontamente a Castelvetro per fermare un tentativo di furto di un furgone e di una sala slot.
Montoro, ladri messi in fuga dai Carabinieri: tentato furto sventato a San EustachioNelle ultime ore, a Montoro, un tentativo di furto nella frazione di San Eustachio è stato prontamente sventato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra, che hanno messo in fuga i ladri e garantito la sicurezza della comunità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sventato colpo ad azienda orafa. Ladri rubano quattro mezzi. I carabinieri li mettono in fuga; Ercolano, falsi corrieri per rubare i farmaci, sventato colpo da 8 milioni di euro; Milano, tentato furto al manager Usa Mark Shapiro: cercano di rubargli gioielli per 1 milione; Auto rubate in Umbria per il colpo in gioielleria a Sansepolcro: ladri in fuga e refurtiva recuperata.
Banditi incappucciati, mezzi rubati e tutto pronto per l'assalto alla ditta orafa: ma il colpo sfumaCarabinieri in azione tra Umbria e Valtiberina, nel mirino c'era un'azienda già bersaglio dei malviventi in passato ... corrierediarezzo.it
Ercolano, falsi corrieri per rubare i farmaci, sventato colpo da 8 milioni di euroAvevano messo a segno il colpo della vita. Una truffa da 8 milioni di euro: il valore dei medicinali contro l’Alzheimer e la sclerosi multipla portati via con l’inganno ... ilmattino.it
Rigassificatore Piombino, salta l’emendamento nel Milleproroghe. La proposta che avrebbe aperto alla permanenza della nave nel porto non è stata votata in commissione. Il Pd parla di «colpo di mano sventato» e accusa la maggioranza di aver tentato di for - facebook.com facebook