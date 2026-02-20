I ladri hanno tentato di svaligiare un'azienda orafa, ma sono stati fermati dai carabinieri di Sansepolcro. Durante il furto, hanno rubato quattro veicoli usati per il colpo. Gli agenti, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccare i ladri e a recuperare i mezzi. Nei minuti successivi, i veicoli sono stati trovati in Toscana, a pochi chilometri dal luogo dell’assalto. La rapida azione dei militari ha impedito che il furto andasse a buon fine. Le indagini continuano per identificare i responsabili.

Veicoli rubati sul versante umbro della vallata e ritrovati a distanza di appena poche ore su quello toscano, grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, che in questa maniera sono riusciti a sventare anche un possibile colpo. Si tratta di tre furgoni e di una utilitaria, in dotazione a due ditte di autotrasporti con sedi nell’area industriale compresa tra Città di Castello e San Giustino: i rispettivi proprietari non si erano ancora accorti della mancanza di quei mezzi che erano stati parcheggiati la sera precedente e che sono stati prelevati intorno alla mezzanotte fra mercoledì e ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sventato colpo ad azienda orafa. Ladri rubano quattro mezzi. I carabinieri li mettono in fuga

