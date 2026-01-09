Rubano un furgone e svaligiano una sala slot | colpo sventato dai carabinieri

Nelle prime ore di venerdì 9 gennaio, i carabinieri di Fiorenzuola sono intervenuti prontamente a Castelvetro per fermare un tentativo di furto di un furgone e di una sala slot. L’azione tempestiva ha permesso di sventare il colpo, garantendo la sicurezza della zona e contribuendo alla prevenzione dei reati nella comunità.

MONTICELLO CONTE OTTO (VI) - IL FURGONE DELLA FUGA IN PANNE: I LADRI SCENDONO E LO SPINGONO Una scena che ha dell'incredibile immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda: i ladri rubano quintali di rame ma al moment - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.