Rubano un furgone e svaligiano una sala slot | colpo sventato dai carabinieri
Nelle prime ore di venerdì 9 gennaio, i carabinieri di Fiorenzuola sono intervenuti prontamente a Castelvetro per fermare un tentativo di furto di un furgone e di una sala slot. L’azione tempestiva ha permesso di sventare il colpo, garantendo la sicurezza della zona e contribuendo alla prevenzione dei reati nella comunità.
Nelle prime ore di venerdì 9 gennaio i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola sono intervenuti con prontezza per contrastare due episodi di furto consumato, verificatisi in rapida successione nel comune di Castelvetro. Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 4,30 da un residente 54enne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Monza, rubano al centro commerciale ma il loro comportamento sospetto le tradisce: colpo sventato
Leggi anche: Rapina da 40mila euro in sala slot: dipendente sequestrata durante il colpo
Rubano un furgone e svaligiano una sala slot: colpo sventato dai carabinieri - Decisivi interventi notturni dei militari della Compagnia di Fiorenzuola: ritrovato un furgone rubato e recuperati beni trafugati da una sala giochi ... ilpiacenza.it
MONTICELLO CONTE OTTO (VI) - IL FURGONE DELLA FUGA IN PANNE: I LADRI SCENDONO E LO SPINGONO Una scena che ha dell'incredibile immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda: i ladri rubano quintali di rame ma al moment - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.