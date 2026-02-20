Sventata rete di streaming illegale scattano le multe per 120 utenti | cosa rischiano i clienti

La Guardia di Finanza ha scoperto che 120 utenti, distribuiti in 60 province italiane, utilizzavano un servizio di streaming illegale per vedere contenuti di piattaforme come Netflix e Prime Video. La rete clandestina permetteva di aggirare i pagamenti ufficiali, causando perdite per le aziende. Tra i rischi per i clienti ci sono multe salate e possibili azioni legali. Le autorità continuano a monitorare questo fenomeno.

La Guardia di Finanza ha identificato identifica 120 utenti, residenti in 60 province italiane, che sfruttavano un servizio di streaming illegale per accedere alle piattaforme di pagamento, come Netflix, Prime Video e Sky. A fornire gli abbonamenti fasulli era un unico rivenditore che abita nel Riminese.