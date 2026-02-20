Streaming illegale | Gdf blocca rete multe fino a 5.000€ a 120 utenti

La Guardia di Finanza ha smantellato una rete di streaming illegale, interrompendo la trasmissione di contenuti pirata a migliaia di utenti. Durante le operazioni, sono state identificate circa 120 persone coinvolte, tra clienti e rivenditori, a cui sono state comminate multe fino a 5.000 euro ciascuna. L’indagine ha portato alla chiusura di numerosi siti e server utilizzati per distribuire film e serie senza autorizzazione. Le forze dell’ordine continuano a monitorare attivamente il fenomeno, per bloccare le attività illecite nel settore digitale.

Abbonamenti Streaming Illegali: La Guardia di Finanza Sferra un Colpo a Clienti e Rivenditori in Tutta Italia. Un'indagine coordinata tra la Procura di Bologna e la Guardia di Finanza ha smascherato un diffuso sistema di abbonamenti illeciti a servizi di streaming, colpendo oltre 120 utenti in tutta Italia e contestando sanzioni che, nei casi più gravi, superano i 5.000 euro. L'operazione ha portato alla luce un giro d'affari basato sulla rivendita di accessi a piattaforme come, Dazn, Netflix, Disney+ e Prime Video, offrendo agli utenti la possibilità di fruire di contenuti a pagamento a condizioni economicamente più vantaggiose, ma in violazione del diritto d'autore.