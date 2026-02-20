Streaming illegale pirata romagnolo rivendeva gli accessi | multati 120 clienti in tutta Italia

Un uomo di Rimini ha venduto accessi a servizi di streaming illegale, causando l’intervento della Guardia di Finanza. L’indagine, avviata dalla Procura di Bologna, ha portato a sanzionare 120 clienti in varie regioni italiane. Il rivenditore offriva abbonamenti pirata tramite canali online, guadagnando sui contenuti protetti da copyright. Gli agenti hanno sequestrato dispositivi e documenti che dimostrano l’attività illecita. La rete di vendita si estendeva su tutto il territorio nazionale, rendendo complesso il contrasto alla pirateria digitale.

Rimini, 20 febbraio 2026 – È da un rivenditore residente in provincia di Rimini che ha preso avvio l'indagine coordinata dalla Procura di Bologna e condotta dalla Guardia di Finanza, impegnato nel contrasto alla pirateria audiovisiva su larga scala. Accessi illegali alle principali piattaforme. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo metteva a disposizione, dietro pagamento di una quota mensile, accessi illegali alle principali piattaforme televisive a pagamento. In sostanza, offriva a prezzi ridotti la possibilità di vedere film, serie tv ed eventi sportivi normalmente disponibili solo con un abbonamento regolare.