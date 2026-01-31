Tra poche settimane si apre il Mondiale Motocross 2026 con il primo Gp a Bariloche, in Argentina. I piloti sono pronti, e nel paddock si respira già l’adrenalina della vigilia. La Yamaha presenta una nuova livrea e un “blueprint” per la stagione, mentre i fratelli e i campioni si preparano a sfidarsi su piste che promettono battaglie intense. L’attesa è alta, e tutti attendono con ansia l’inizio di una nuova avventura nel mondo del motocross.

Il conto alla rovescia verso il Mondiale Motocross 2026 è ormai entrato nella fase calda: tra poche settimane il cancello scatterà per il primo round in un nuovo scenario a Bariloche, in Argentina, e l’atmosfera nel paddock è quella tipica della vigilia — piena di aspettative, voci di mercato e piccoli segnali che anticipano una stagione potenzialmente esplosiva. In questo contesto, il Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team e il Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team hanno scelto di presentarsi con un messaggio chiaro: cambiare pelle, ma soprattutto cambiare ritmo. La nuova livrea aggiorna l’inconfondibile tema camouflage del team aggiungendo un accento moderno e deciso di bianco: più pulita, più aggressiva, più “factory”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monster Energy Yamaha Factory MXGP & MX2: nuova livrea e “blueprint” 2026 tra campioni e fratelli

Approfondimenti su MonsterEnergy Yamaha

Yamaha Motor Europe ha comunicato l’ingaggio di Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo MXGP, che correrà con il team Monster Energy Yamaha Factory a partire dal 2026.

Red Bull Racing ha presentato la livrea 2026 durante un evento a Detroit, simbolo della partnership con Ford.

