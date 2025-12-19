Il pluricampione italiano ed europeo Kevin Vandi scende in pista con la Ducati Desmo450 Mx in versione supermotard
Kevin Vandi, pluricampione italiano ed europeo, si prepara a conquistare le piste con la nuova Ducati Desmo450 Mx in versione supermotard L30 Racing. L'annuncio della collaborazione tra il team e Ducati per il 2026 segna l'inizio di un progetto all'insegna di innovazione, competizione e passione, unendo l’esperienza di uno dei team più prestigiosi del Supermotard internazionale all’eccellenza tecnologica della Casa di Borgo Panigale.
L30 Racing annuncia l'avvio di una collaborazione per la stagione 2026 con Ducati, dando vita a un progetto che unisce l'esperienza di uno dei team più titolati del Supermotard internazionale all'eccellenza tecnologica della Casa di Borgo Panigale. Il team parteciperà agli internazionali d'Italia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
