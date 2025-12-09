Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale
Giovedì 11 dicembre presso il Palazzetto dello Sport si terrà la Festa dello Sport, l’evento che celebrerà i 217 atleti e ai 65 tecnici che hanno rappresentato il Lazio e raggiunto il quinto posto al Trofeo Coni estivo di Lignano Sabbiadoro, la “mini Olimpiade” degli Under 14. Alessandro Cochi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Da Galliani a Rovazzi, la sfilata dei vip al nuovo palazzetto dello sport
Palazzetto dello sport devastato e 90mila euro di danni: 26enne foggiano condannato per il raid vandalico
Palazzetto dello sport di San Pio chiuso per lavori: i corsi per bambini spostati nella palestra dell'istituto Gabelli
Tanti applausi questa mattina al palazzetto dello sport per la presentazione delle squadre Vis Pallacanestro Spilimbergo. Dal settore giovanile alla prima squadra con dirigenti, tecnici e volontari sempre impegnati per una crescita sportiva e sociale della nostr - facebook.com Vai su Facebook
L’undici dicembre al Palazzetto dello Sport la festa dello sport del Coni Lazio - Il Coni Lazio si prepara a chiudere l’anno col botto: giovedì 11 dicembre, il Palazzetto dello Sport ospiterà la Festa dello Sport, un pomeriggio pensato per celebrare i protagonisti del Trofeo Coni 2 ... Secondo latinaquotidiano.it
