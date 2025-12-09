Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre presso il Palazzetto dello Sport si terrà la Festa dello Sport, l’evento che celebrerà i 217 atleti e ai 65 tecnici che hanno rappresentato il Lazio e raggiunto il quinto posto al Trofeo Coni estivo di Lignano Sabbiadoro, la “mini Olimpiade” degli Under 14. Alessandro Cochi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Da Galliani a Rovazzi, la sfilata dei vip al nuovo palazzetto dello sport

Palazzetto dello sport devastato e 90mila euro di danni: 26enne foggiano condannato per il raid vandalico

Palazzetto dello sport di San Pio chiuso per lavori: i corsi per bambini spostati nella palestra dell'istituto Gabelli

palazzetto sport celebra sportL’undici dicembre al Palazzetto dello Sport la festa dello sport del Coni Lazio - Il Coni Lazio si prepara a chiudere l’anno col botto: giovedì 11 dicembre, il Palazzetto dello Sport ospiterà la Festa dello Sport, un pomeriggio pensato per celebrare i protagonisti del Trofeo Coni 2 ... Secondo latinaquotidiano.it