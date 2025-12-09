Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale

Giovedì 11 dicembre presso il Palazzetto dello Sport si terrà la Festa dello Sport, l’evento che celebrerà i 217 atleti e ai 65 tecnici che hanno rappresentato il Lazio e raggiunto il quinto posto al Trofeo Coni estivo di Lignano Sabbiadoro, la “mini Olimpiade” degli Under 14. Alessandro Cochi. 🔗 Leggi su Romatoday.it