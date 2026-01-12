Trump preoccupato | Se la Corte Suprema boccia i dazi siamo fregati | dovremmo restituire migliaia di miliardi di dollari

Il presidente Trump esprime preoccupazione riguardo alla possibile invalidità dei dazi doganali decisi dall’amministrazione, temendo che una bocciatura da parte della Corte Suprema possa comportare la restituzione di migliaia di miliardi di dollari. La questione evidenzia le tensioni tra politica commerciale e giustizia costituzionale negli Stati Uniti, sollevando importanti riflessioni sulle implicazioni economiche e legali di tali decisioni.

Roma, 12 gennaio 2026 - Chi di dazi ferisce. si potrebbe dire, ma è lo stesso Donald Trump, molto preoccupato, ad affermarlo: se la Corte Suprema non darà l'ok alla sua politica doganale gli Stati Uniti sono "fregati". Il presidente Usa lo ha scritto su Truth in vista della sentenza della Corte Suprema sui dazi Usa. "Le cifre effettive che dovremmo restituire se, per qualsiasi motivo, la Corte Suprema dovesse pronunciarsi contro gli Stati Uniti d'America in materia di dazi doganali, ammonterebbero a molte centinaia di miliardi di dollari, senza contare l'importo del 'rimborso' che i Paesi e le aziende richiederebbero per gli investimenti che stanno effettuando nella costruzione di impianti, fabbriche e attrezzature, al fine di poter evitare il pagamento dei dazi doganali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

