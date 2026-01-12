Se la Corte Suprema dovesse invalidare i dazi imposti dagli Stati Uniti, il governo di Trump si troverebbe a dover restituire centinaia di miliardi di dollari, senza considerare i risarcimenti richiesti da Paesi e aziende per investimenti e spese sostenute. La possibile decisione rappresenta un rischio significativo per l’economia statunitense e la stabilità delle politiche commerciali implementate negli ultimi anni.

Se la Corte Suprema dovesse invalidare i dazi reciproci varati dalla sua amministrazione, gli Stati Uniti sarebbero costretti a restituire “ centinaia di miliardi di dollari, e questo senza contare i risarcimenti che i Paesi e le aziende richiederebbero per gli investimenti effettuati nella costruzione di impianti, fabbriche e attrezzature, al fine di evitare il pagamento dei dazi”. Donald Trump ora ha paura. In un post su Truth, il presidente Usa torna a preannunciare sfracelli nel caso i giudici decidessero – la sentenza è attesa a breve – che la Casa Bianca ha abusato del International Emergency Economic Powers Act del 1977, invocato per giustificare il nuovo regime tariffario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ora teme la Corte suprema: “Se invalida i dazi sarà un disastro totale, dovremo restituire centinaia di miliardi”

Leggi anche: Oggi la Corte suprema potrebbe abbattere i dazi di Trump: il rischio da 50 miliardi per il bilancio Usa e le «scommesse» a Wall Street

Leggi anche: La Corte suprema decide sui dazi. Trump: “Questione di vita o di morte”. Cosa succede se saranno dichiarati illegittimi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dazi Usa, attesa per verdetto della Corte Suprema: cosa può decidere; USA. La Corte Suprema non ha ancora emesso una sentenza sui dazi Trump; La Corte Suprema rinvia. Dazi Usa ancora in vigore; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in rialzo: Nasdaq +0,8% e Dow Jones +0,5%. Vertice dei big oil da Trump.

Trump ora teme la Corte suprema: “Se invalida i dazi sarà un disastro totale, dovremo restituire centinaia di miliardi” - Se la Corte Suprema dovesse invalidare i dazi reciproci varati dalla sua amministrazione, gli Stati Uniti sarebbero costretti a restituire “centinaia di miliardi di dollari, e questo senza contare i ... ilfattoquotidiano.it