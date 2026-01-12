Trump ora teme la Corte suprema | Se invalida i dazi sarà un disastro totale dovremo restituire centinaia di miliardi
Se la Corte Suprema dovesse invalidare i dazi imposti dagli Stati Uniti, il governo di Trump si troverebbe a dover restituire centinaia di miliardi di dollari, senza considerare i risarcimenti richiesti da Paesi e aziende per investimenti e spese sostenute. La possibile decisione rappresenta un rischio significativo per l’economia statunitense e la stabilità delle politiche commerciali implementate negli ultimi anni.
Se la Corte Suprema dovesse invalidare i dazi reciproci varati dalla sua amministrazione, gli Stati Uniti sarebbero costretti a restituire “ centinaia di miliardi di dollari, e questo senza contare i risarcimenti che i Paesi e le aziende richiederebbero per gli investimenti effettuati nella costruzione di impianti, fabbriche e attrezzature, al fine di evitare il pagamento dei dazi”. Donald Trump ora ha paura. In un post su Truth, il presidente Usa torna a preannunciare sfracelli nel caso i giudici decidessero – la sentenza è attesa a breve – che la Casa Bianca ha abusato del International Emergency Economic Powers Act del 1977, invocato per giustificare il nuovo regime tariffario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
