Carta docente 2025 26 | tutti i supplenti con nomina al 30 giugno avranno il bonus?

La modifica alla legge 10172025, approvata con il DL 1272025, ha ampliato i beneficiari della carta docente per il 202526. Ora anche i supplenti con nomina fino al 30 giugno potranno ricevere il bonus, oltre ai docenti di ruolo e ai supplenti fino al 31 agosto. La nuova normativa mira a includere più insegnanti, escludendo però chi ha contratti temporanei. La prima domanda che si pongono molti è: anche i docenti con contratto breve potranno accedere al bonus?

Carta docente anno scolastico 202526: l'art. 1 comma 121 della legge 10172025 è stato modificato dal DL 1272025 convertito nella legge e ampliato la platea dei beneficiari del bonus, fino ad includere, oltre ai docenti di ruolo e i supplenti al 31 agosto, anche i docenti con con contratto al 30 giugno e il personale educativo (rimangono esclusi i docenti con supplenze temporanee). L'articolo Carta docente 202526: tutti i supplenti con nomina al 30 giugno avranno il bonus? .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente 2025/26: alla riapertura della piattaforma i docenti con supplenze brevi non avranno il bonusLa piattaforma per la Carta docente 202526 si riapre, ma i docenti con supplenze brevi non riceveranno il bonus.

Carta docente, bonus anno scolastico 2025/26: entro il 30 gennaio il decreto con importo, modalità e criteriIl bonus Carta Docente per l’anno scolastico 202526 sarà disponibile a partire da gennaio 2026, ma al momento non è ancora stato annunciato il decreto con importo, modalità e criteri di assegnazione.

