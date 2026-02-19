Carta docente 2025 26 | tutti i supplenti con nomina al 30 giugno avranno il bonus?
La modifica alla legge 10172025, approvata con il DL 1272025, ha ampliato i beneficiari della carta docente per il 202526. Ora anche i supplenti con nomina fino al 30 giugno potranno ricevere il bonus, oltre ai docenti di ruolo e ai supplenti fino al 31 agosto. La nuova normativa mira a includere più insegnanti, escludendo però chi ha contratti temporanei. La prima domanda che si pongono molti è: anche i docenti con contratto breve potranno accedere al bonus?
Carta docente anno scolastico 202526: l'art. 1 comma 121 della legge 10172025 è stato modificato dal DL 1272025 convertito nella legge e ampliato la platea dei beneficiari del bonus, fino ad includere, oltre ai docenti di ruolo e i supplenti al 31 agosto, anche i docenti con con contratto al 30 giugno e il personale educativo (rimangono esclusi i docenti con supplenze temporanee). L'articolo Carta docente 202526: tutti i supplenti con nomina al 30 giugno avranno il bonus? .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
