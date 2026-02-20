Intrigo Celik | la Juventus blocca il turco a parametro zero rottura totale con la Roma

La Juventus ha deciso di bloccare Zeki Celik, portando il turco a parametro zero, dopo aver avuto un accordo con la Roma. La società torinese ha agito rapidamente, impedendo al giocatore di trasferirsi in giallorosso. Celik, ex difensore del Lille, si era già detto disponibile a trasferirsi nella capitale, ma ora la Juventus ha fatto retromarcia. La mossa ha sorpreso molti, soprattutto perché il giocatore era vicino alla firma con la Roma. La situazione resta ancora incerta e potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

Il futuro di Zeki Celik si tinge di bianconero, delineando uno dei primi grandi colpi di scena del mercato estivo 2026. Il terzino destro turco, pedina di affidabilità ma spesso al centro di riflessioni tattiche, sembra ormai destinato a lasciare la Roma al termine naturale del suo contratto, fissato per il prossimo 30 giugno. Come rivelato dall'edizione odierna de La Stampa e confermato dalla giornalista Eleonora Trotta, la trattativa per il prolungamento dell'accordo è definitivamente congelata. La società capitolina ha giudicato eccessive le pretese economiche avanzate dal calciatore, creando un'impasse che la Juventus ha saputo sfruttare con tempismo chirurgico, bloccando di fatto il classe '97 in vista della prossima stagione.