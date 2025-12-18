Investì ciclista processo anche sul Titano

Un tragico incidente al confine tra Italia e San Marino ha portato a due processi e alla morte di un ciclista di 63 anni. L’unico imputato è un uomo di 38 anni di San Marino, coinvolto nell’incidente avvenuto nell’aprile 2024, che ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e le responsabilità.

© Ilrestodelcarlino.it - Investì ciclista, processo anche sul Titano Un morto, due processi. Quelli che vedono come unico imputato un 38enne sammarinese che nell’aprile del 2024 travolse e uccise con la propria Chevrolet un ciclista sammarinese di 63 anni, Stefano Michi, al confine tra l’Italia e Dogana. L’automobilista, che secondo la ricostruzione degli investigatori colpì Michi a tutta velocità e procedendo a ’zig-zag’ sulla Consolare, dopo l’incidente era infatti fuggito dal luogo dello schianto senza soccorrere il 63enne colpito. Il 38enne in quell’occasione si era dileguato oltrepassando il confine e tornando a casa propria con Michi agonizzante sull’asfalto e poi deceduto in ospedale a Cesena dopo poche ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Lite sugli spalti durante la partita Appignanese-Cingolana. A processo anche un calciatore: nei guai Tittarelli della Jesina, suo padre e il cugino Leggi anche: Stalker a processo, una prof nel mirino: “Anche foto pornografiche nella mail della scuola” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Investì ciclista, processo anche sul Titano - Il 38enne accusato in Italia per l’omicidio stradale e omissione di soccorso di Stefano Michi sta affrontando un procedimento parallelo ... ilrestodelcarlino.it

Incidente mortale: camion investe una ciclista. La donna è morta in strada - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.