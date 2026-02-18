Secondo lei spettacolo teatrale diretto e interpretato da Caterina Guzzanti a Mirandola

Caterina Guzzanti ha scritto e diretto il suo primo spettacolo teatrale, intitolato “Secondo lei”, che ha portato in scena a Mirandola. La causa di questa nuova avventura artistica è la volontà di esplorare un tema universale, che coinvolge molti spettatori. Con Federico Vigorito al suo fianco, Guzzanti affronta argomenti di grande attualità, stimolando il pubblico a riflettere. Lo spettacolo si concentra su situazioni quotidiane che toccano tutti, creando un momento di confronto diretto con il pubblico.

Con il suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti, in scena con Federico Vigorito, affronta un tema universale e su cui il dibattito oggi è più aperto e vivo che mai. Secondo lei, in programma all’Auditorium di Mirandola sabato 21 febbraio (inizio ore 21) nell’ambito della stagione teatrale a cura di ATER Fondazione: un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. Secondo lei è una storia sulla crisi tanto del maschio quanto della femmina, nella quale dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia, in cui ognuno riconoscerà tante storie.🔗 Leggi su Modenatoday.it

