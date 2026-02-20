Su Retequattro debutta TG4 Medicina VET | la nuova rubrica veterinaria con Elisa Triani

Il debutto di “TG4 Medicina VET” su Retequattro deriva dalla crescente attenzione per la salute degli animali domestici. Ogni giorno, alle 12, Elisa Triani guida gli spettatori tra le problematiche veterinarie più frequenti, offrendo consigli pratici e aggiornamenti sui trattamenti. La rubrica nasce dall’esigenza di informare il pubblico sulle cure e le cure preventive per gli animali. Viene trasmessa durante il telegiornale di mezzogiorno, puntando a coinvolgere un pubblico di proprietari attenti e appassionati. La prima puntata affronta un caso di allergia canina.

Da lunedì 23 febbraio arriva su TG4 un nuovo spazio interamente dedicato alla salute degli animali. All'interno dell'edizione delle ore 12 del telegiornale di Retequattro, debutta infatti "TG4 Medicina VET", la rubrica di medicina veterinaria condotta da Elisa Triani. Un appuntamento settimanale pensato per tutti gli amanti degli animali, che ogni lunedì potranno trovare informazioni utili, consigli pratici e approfondimenti dedicati al benessere dei propri compagni a quattro zampe – e non solo. TG4 Medicina VET: salute, prevenzione e benessere per gli animali. "TG4 Medicina VET" nasce con l'obiettivo di informare e sensibilizzare il pubblico sui temi della medicina veterinaria, offrendo uno spazio chiaro, autorevole e facilmente comprensibile.