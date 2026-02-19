Al via TG4 Medicina VET nuova rubrica di medicina veterinaria

TG4 Medicina VET è partito lunedì 23 febbraio su Rete 4, portando in tv una nuova rubrica dedicata alla salute degli animali. La decisione deriva dalla crescente richiesta di informazioni affidabili sulle cure veterinarie e sul benessere degli animali domestici. La trasmissione, visibile ogni settimana alle 12, affronta temi pratici e curiosità, coinvolgendo veterinari e proprietari di animali. La prima puntata ha esplorato le cure per i cani anziani, con testimonianze dirette di proprietari e specialisti.

Dopo TG4 Cash, su Rete 4 debutta TG4 Medicina VET, la nuova rubrica di medicina veterinaria, in onda ogni lunedì – dal 23 febbraio – all'interno del telegiornale nell' edizione delle ore 12. Alla conduzione Elisa Triani. Si tratta di uno spazio informativo e divulgativo pensato per tutti gli amanti degli animali, dedicato alla salute, al benessere e alla cura degli amici a quattro zampe e non solo. TG4 Medicina VET ospiterà medici veterinari ed esperti del settore che, con un linguaggio chiaro e accessibile, affronteranno temi di grande utilità pratica: prevenzione, alimentazione, comportamento, patologie più comuni, cure innovative e consigli per migliorare la qualità di vita degli animali domestici.