Diritto allo studio | grazie all’Università a Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto

A Parma, l’Università ha annunciato che garantirà il 100% delle borse di studio per gli studenti aventi diritto, consolidando il proprio impegno nel sostegno all’istruzione e alle opportunità di studio. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso all’università per tutte le persone che ne hanno bisogno, rafforzando il ruolo dell’ateneo come promotore di inclusione e meritocrazia.

Grazie all'Università, a Parma sarà garantita la copertura del 100% delle borse di studio per le persone aventi diritto. Sarà l'Ateneo, con fondi propri, a farsi carico delle borse ad oggi lasciate scoperte da ER.GO a causa della riduzione dei trasferimenti ministeriali e della cessazione del.

Mattarella: Udu, grazie per parole su affitti e diritto studio - "Affermare i diritti significa prestare attenzione alle esigenze degli studenti, che vanno aiutati a realizzarsi.

Consegnate le borse di studio Liuc dedicate a Rinaldo Cappella - LIUC rinnova il suo impegno nel Diritto allo Studio grazie al coinvolgimento di un gruppo di laureati storici dell'Università, i "pionieri", che oggi sono impegnati concretamente nel sostenere le atti ...

Diritto allo studio: grazie a #unipr, a #Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto. Prima in Regione, #unipr si fa carico di oltre 350 borse, per uno stanziamento di Ateneo di oltre 1 milione e 800mila euro

Piano per il Diritto allo Studio 2025 – Una città che si prende cura In Consiglio comunale abbiamo approvato un Piano per il Diritto allo Studio che sentiamo davvero nostro. Un piano che mette al centro le persone, le relazioni e soprattutto chi rischia di resta