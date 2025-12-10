Diritto allo studio | grazie all’Università a Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto

A Parma, l’Università ha annunciato che garantirà il 100% delle borse di studio per gli studenti aventi diritto, consolidando il proprio impegno nel sostegno all’istruzione e alle opportunità di studio. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso all’università per tutte le persone che ne hanno bisogno, rafforzando il ruolo dell’ateneo come promotore di inclusione e meritocrazia.

Grazie allUniversità, a Parma sarà garantita la copertura del 100% delle borse di studio per le persone aventi diritto. Sarà l’Ateneo, con fondi propri, a farsi carico delle borse ad oggi lasciate scoperte da ER.GO a causa della riduzione dei trasferimenti ministeriali e della cessazione del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

