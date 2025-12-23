Diritto allo studio 6 milioni per studenti con disabilità

La Regione ha assegnato quasi 6 milioni di euro alla città metropolitana di Genova e alle province liguri per sostenere il diritto allo studio degli studenti con disabilità. Le risorse ammontano complessivamente a 5 milioni e 992mila euro e sono destinate all’anno scolastico 20252026.I fondi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

