Diritto allo studio 6 milioni per studenti con disabilità
La Regione ha assegnato quasi 6 milioni di euro alla città metropolitana di Genova e alle province liguri per sostenere il diritto allo studio degli studenti con disabilità. Le risorse ammontano complessivamente a 5 milioni e 992mila euro e sono destinate all’anno scolastico 20252026.I fondi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
5 milioni di euro per interventi a favore del diritto allo studio. Per la prima volta anche il rimborso del materiale didattico e il bonus psicologo; MUR assegna 150 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie 2025/2026: risorse PNRR destinate al diritto allo studio; Borse di studio in ateneo, più risorse dall’Europa: alla Campania 16 milioni; Dal bonus psicologo ai contributi per l'affitto: dalla Sapienza 5 milioni per il diritto allo studio.
Diritto allo studio, 6 milioni per studenti con disabilità - Aumentano le risorse regionali per assistenza e trasporto nelle scuole superiori: oltre 2,4 milioni in più rispetto al 2024, con una quota rafforzata per gli studenti privi di autonomia ... genovatoday.it
6 milioni per l’inclusione scolastica, Regione Liguria aumenta i fondi per studenti con disabilità - Regione Liguria ha assegnato 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Genova e alle Province liguri per il sostegno al diritto allo studio degli studenti con disabilità. rivieratime.news
Regione Lombardia, 11,6 milioni per scuole inclusive e tecnologiche nei piccoli Comuni - Giacomo Cosentino: finanziamenti per studenti con disabilità e per l’ammodernamento delle scuole nei Comuni sotto i 5. laprovinciadivarese.it
"Diritto allo studio, contrasto alla povertà ed emergenza abitativa restano punti centrali delle azioni dei prossimi anni" - facebook.com facebook
Anief '100mila insegnanti sostegno precari, negato diritto studio ad alunni disabili'. Pacifico: "La metà del corpo docente non è di ruolo, due terzi senza specializzazione" #ANSA x.com
