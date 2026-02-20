Studente sorpreso a maneggiare un petardo artigianale carico di polvere pirica | i Carabinieri intervengono e sequestrano il manufatto
Uno studente di scuola media di Udine è stato colto in flagrante mentre maneggiava un petardo artigianale pieno di polvere pirica nello spogliatoio scolastico. L'episodio si è verificato all’ora di pranzo, quando il ragazzo ha aperto un pacchetto contenente il dispositivo esplosivo. I Carabinieri, intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno sequestrato il petardo e avviato le indagini. Il giovane rischia ora di affrontare conseguenze legali per aver manipolato materiale esplosivo in un ambiente scolastico.
Uno studente di una scuola media, ad Udine, è stato sorpreso, intorno all'ora di pranzo, mentre maneggiava un petardo artigianale di circa dieci centimetri all'interno dell'istituto, situato nella periferia del capoluogo friulano.
