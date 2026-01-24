Machete nello zaino di uno studente | intervengono i carabinieri

Nella provincia di Bologna, un insegnante ha segnalato la presenza di un’arma da taglio nello zaino di uno studente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno verificato la situazione. L’episodio ha causato preoccupazione tra studenti e personale scolastico, ma non si sono registrate conseguenze gravi. La vicenda rimane sotto controllo, e le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza nell’istituto.

Paura in un istituto superiore del Bolognese, dove un insegnante ha segnalato la presenza di un'arma da taglio nello zaino di uno studente. L'oggetto, successivamente identificato come un machete, ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri. L'episodio – come riporta la Repubblica – si è verificato nella tarda mattinata di venerdì, poco prima delle 13, durante il cambio dell'ora. Una docente si è accorta dell'arma all'interno dello zaino di un ragazzo di 14 anni e ha immediatamente avvisato le autorità. I militari sono arrivati a scuola e hanno accompagnato il giovane in caserma per gli accertamenti previsti.

