Uno in stato di alterazione l’altro sorpreso a danneggiare muro in stazione | intervengono i carabinieri

Nelle ultime ore, i carabinieri di Lecce sono intervenuti in due distinti episodi: uno presso un esercizio commerciale di Trepuzzi, dove un uomo in stato di alterazione da alcol ha richiesto assistenza, e un altro all’interno della stazione, dove un individuo è stato sorpreso a danneggiare un muro. Gli interventi hanno permesso di gestire le situazioni e garantire la sicurezza pubblica.

LECCE – Uno in stato di alterazione per via dell'abuso di alcol all'esterno di un esercizio commerciale, l'altro intento a danneggiare un muro all'interno della stazione di Trepuzzi: sono le due situazioni che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri del Norm della compagnia di Lecce nelle.

