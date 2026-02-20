Luca Abete indaga su un uomo che si spaccia per veterinario, ma non ha alcuna laurea. La sua fuga dall’obiettivo del giornalista indica che nasconde qualcosa di grave. Questa persona, noto solo come il “falso veterinario”, ha ricevuto numerosi animali da proprietari ignari, affidando loro la vita di animali maltrattati. La vicenda si è sviluppata in una piccola clinica abusiva aperta senza autorizzazioni. La scoperta di questa truffa ha portato alla luce un’attività illegale che mette a rischio gli animali e i loro proprietari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come mai Luca Abete in questo servizio corre dietro a un veterinario in fuga? Innanzitutto non si tratta di un vero professionista: non ha la laurea (ma le persone non lo sanno e gli affidano gli animali). E poi, grazie alle telecamere nascoste, Striscia è in grado di documentare quanto l’uomo sia disposto a pratiche crudeli e illegali. A chi vuole abbandonare un cane, propone ben altro: è disposto a ucciderlo e a dire di avergli fatto una TAC riscontrando un inesistente tumore alla ossa. Il servizio completo al seguente link: https:www.striscialanotizia.mediaset.itvideoil-falso-veterinario-con-licenza-di-uccidere-il-consiglio-per-sbarazzarsi-del-cane-abbattiamolo L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Striscia la Notizia, il falso veterinario con “licenza di uccidere”

Leggi anche: Falso veterinario smascherato da 'Striscia la Notizia': microchip rimossi e cani “fantasma” nel casertano

Leggi anche: A Striscia la Notizia il falso veterinario che toglieva i microchip per favorire gli abbandoni. Luca Abete: “Non pensavo si potesse essere così cinici”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.